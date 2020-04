Video di un atterraggio estremo di un caccia F-16

Le immagini mostrano come l'aereo si sta avvicinando alla pista con troppa inclinazione sull'asse trasversale e a velocità eccessiva. Di conseguenza, l'aereo rimbalza sulla superficie e subito dopo colpisce la superficie con la coda.

​In effetti, il video mostra chiaramente l'impatto della coda e degli stabilizzatori orizzontali, nonché le scintille che questi rilasciano a causa dell'attrito contro il cemento. Inoltre, si vede un frammento dell'aereo staccarsi.

L'aeronautica militare a cui appartiene l'aeromobile in questione è sconosciuta, ma a giudicare dalla conversazione che si svolge vicino alla telecamera, gli eventi hanno avuto luogo in Germania. È probabile che in queste dure condizioni meteo l'F-16 abbia dovuto ricorrere a una sistema d'atterraggio disponibile per i caccia americani: un gancio di atterraggio.

In genere, questi ganci vengono utilizzati dai caccia imbarcati sulle portaerei in modo da poter effettuare atterraggi brevi frenati. Un dispositivo simile si trova di solito nelle basi aeree del paese nordamericano e tutti i caccia sono dotati di questo dispositivo in caso di emergenza.