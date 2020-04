La Turchia detta le condizioni per comprare i sistemi Patriot

Ankara è pronta ad acquistare sistemi di difesa aerea americani a determinate condizioni. Intanto la posizione della Turchia sugli S-400 russi non è cambiata, ha riferito martedì il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

“Siamo pronti ad acquistare i Patriot, se ci sarà una proposta buona, e la nostra posizione sulla soluzione della questione S-400 non è cambiata”, ha affermato il ministro nel corso di una videoconferenza di Washington ed Ankara, organizzata dal Consiglio Atlantico della NATO.

Cavusoglu ha fatto notare che Ankara ha bisogno di sistemi di difesa aerea per proteggere il proprio popolo, definendo la minaccia di un attacco missilistico "molto reale".

Il diplomatico turco ha ricordato che la decisione di acquistare sistemi di difesa russi è stata il risultato di 10 anni di negoziati con gli Stati Uniti, che alla fine non hanno portato ad un accordo sull’acquisto dei sistemi.

Tuttavia, il ministro degli Esteri turco non ha risposto alla domanda se Ankara metterà gli S-400 in funzione ad aprile, come era previsto inizialmente.

L'acquisto degli S-400

La Turchia, uno stato membro dell'alleanza occidentale, ha completato la ricezione di componenti del sistema missilistico S-400 della Russia lo scorso anno, sfidando le minacce statunitensi secondo cui gli S-400 consentono alla Russia di rintracciare meglio gli aerei occidentali. In risposta, gli Stati Uniti hanno sospeso la partecipazione della Turchia al programma F-35 a luglio e hanno minacciato di escludere completamente il Paese dal progetto di caccia stealth di quinta generazione.