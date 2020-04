Il Cacciatorpediniere americano Porter entra nelle acque del Mar Nero

Le forze russe della Flotta del Mar Nero hanno iniziato a scortare la nave e stanno sorvegliando le sue azioni.

Nella giornata il cacciatorpediniere Porter è passato attraverso lo stretto del Bosforo. La sua immagine è stata diffusa sul Twitter dal portale WarshipCam, che offre gli scatti delle navi da guerra ottenuti mediante camere di sorveglianza pubbliche.

USS Porter (DDG 78) transiting the Bosphorus Strait heading towards the Black Sea - April 13, 2020 #porter #ddg78 pic.twitter.com/fOonmfXimY — WarshipCam (@WarshipCam) April 13, 2020

Dall’inizio di questo anno è la seconda volta che una nave statunitense entra nel Mar Nero. A febbraio era stata la volta del cacciatorpediniere Ross, dotato dei sistemi di difesa missilistici Aegis. Come spiegato da Washington, l’obiettivo di quella visita è stato “migliorare la stabilità marittima regionale insieme agli alleati della NATO e ai partner della regione”.

L'anno scorso, le navi da guerra della NATO erano entrate nel Mar Nero 13 volte.

In conformità con la Convenzione di Montreux, firmata nel 1936, le navi militari degli Stati che non hanno uno sbocco sul Mar Nero hanno il diritto di rimanere nelle sue acque per non più di 21 giorni.