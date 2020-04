Arriva il nuovo carro armato T-90M, e se lo chiamano ‘Sfondamento’, un motivo ci sarà

"Si tratta di fatto di mezzi completamente nuovi – sono dotati di una nuova torretta e un motore più potente. Questi carri ora hanno anche un nuovo sistema di puntamento multicanale che consente l’uso dell’arma in qualsiasi momento e condizione", ha detto Kissel.

Secondo il tenente generale, una delle caratteristiche principali del nuovo T-90M è la capacità di scambiare dati con altri mezzi in tempo reale. Il personale militare dell'Esercito di carri armati del distretto militare occidentale ha già completato l'addestramento al comando, fuoco e controllo del combattimento sul T-90M, ha aggiunto il comandante.

Il T-90M è una modifica del T-90A, creata nel quadro del progetto ‘Proryv-3’ (noto come Breakthrough-3 in inglese e "Sfondamento" in italiano). La differenza chiave con i modelli precedenti sta nel design della torre e nella sua rinforzata armatura multistrato, il posizionamento delle munizioni al di fuori dal compartimento di combattimento, e un cannone 2A82-1M da 125 mm, lo stesso dell’Armaty (T-14).

La macchina è dotata di un sistema antincendio Kalina altamente automatizzato e di un sistema di mitragliatrice antiaerea controllato a distanza. Per proteggersi dal fuoco nemico, il carro possiede schermi anti-cumulativi e il sistema di difesa dinamica Relict, che consiste in una speciale blindatura modulare di terza generazione. Adottata dal 2006 sui tutti i più moderni carri armati russi, il sistema Relict consiste fondamentalmente in una doppia blindatura che va a rinforzare i punti chiave del mezzo e ha caratteristiche dinamiche perché le piastre colpite scorrono una sull’altra non permettendo ai perforanti degli M829 di colpire in perpendicolare.