Operazione vintage: il mitico elicottero sovietico Mi-4 tornerà a volare

Il Presidente della società di difesa fondata negli anni ’20, Alexander Kolmakov, ha annunciato ai media russi di tenersi pronti con le macchine da ripresa perché presto tornerà a volare un esemplare originale di Mi-4, l’elicottero da trasporto monomotore con rotore a quattro pale dismesso già da cinquant’anni e del quale si credeva fosse rimasta oramai solo qualche carcassa da museo

"Non è lontano il momento in cui il nostro Mi-4 si alzerà di nuovo in volo. Sarà l’unico elicottero di quell’epoca al mondo a volare”, ha detto Kolmakov che ha ricordato alla stampa come sia del 2015 che la società che dirige stia lavorando alla sua messa a punto e che ogni singolo componente sia originale dell’epoca. Persino il motore è completamente originale e nessuna parte è di nuova fabbricazione, ha tenuto a precisare.

Mil Mi-4

Il Mil Mi-4, nome in codice NATO Hound (cane da caccia), era un elicottero da trasporto monomotore con rotore a quattro pale, progettato dalla OKB e sviluppato in Unione Sovietica all'inizio degli anni cinquanta. Impiegato dall'aviazione sovietica, fu esportato in diverse nazioni del blocco. Pur trovando largo impiego in Afghanistan e in India durante la guerra indo-pakistana del 1971, venne sostituito già a partire dalla fine degli anni ’60 dal più grande e potente Mi-8, elicottero multiruolo da trasporto e d'attacco biturbina con rotore a cinque pale, tuttora in dotazione alle forze russe.