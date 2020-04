Rilevati 22 aerei e 5 droni spia lungo confini della Russia in una settimana - min. Difesa

Ventidue aerei da ricognizione hanno condotto attività di intelligence lungo i confini della Russia in una settimana, secondo l'infografica, pubblicata venerdì dal giornale Krasnya Zvezda delle forze armate russe.

Inoltre, cinque droni hanno condotto la ricognizione ai confini russi la scorsa settimana. Non ci sono state violazioni dello spazio aereo della Russia.

La dichiarazione afferma che la scorsa settimana, gli aerei da combattimento in servizio della difesa aerea sono saliti in onda due volte per prevenire le violazioni delle frontiere.