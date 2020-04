Usa pronti ad aiutare la Turchia in Siria se Ankara rinuncia ai lanciarazzi russi S-400

Gli Stati Uniti sono disposti ad aiutare la Turchia contro la Siria se si sbarazzeranno delle unità di contraerea missilistiche S-400 acquistate in Russia, ha affermato Kay Bailey Hutchison, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la Nato durante una conference call.

"Speriamo che la Turchia possa respingere l'aggressione siriana con il sostegno della Russia, a seguito della quale sono stati uccisi molti soldati turchi. Speriamo di poter raccogliere un pacchetto di assistenza per la Turchia. Speriamo che la Turchia non dispieghi il sistema di difesa aerea russo nel suo Paese, che trattiene il potenziale che possiamo garantire per contrastare l'aggressione siriana", ha affermato la Hutchison.

"Speriamo che i turchi... toglieranno il sistema di difesa aerea che si trova proprio nel centro di Ankara", ha aggiunto.

Accordi russo-turchi per fermare escalation ad Idlib

Il 5 marzo si erano svolti colloqui tra i presidenti di Russia e Turchia sullo sfondo dell'escalation nella provincia siriana di Idlib. A seguito dell'incontro Mosca e Ankara avevano adottato una dichiarazione congiunta. Le parti hanno riaffermato il loro impegno per il "formato Astana", annunciando l'introduzione del cessate il fuoco e il pattugliamento congiunto dell'autostrada M4.

Consegne degli S-400 alla Turchia

Le consegne dei sistemi di difesa aerea S-400 russi, che hanno causato una crisi nelle relazioni tra Turchia e Stati Uniti, sono iniziate a metà luglio 2019.

Washington ha chiesto ad Ankara di rinunciare e di acquistare invece i sistemi americani, Patriot, minacciando di ritardare o addirittura annullare la vendita degli ultimi caccia F-35 in Turchia, nonché d'imporre sanzioni in conformità con il CAATSA (la legge "Contrastare gli avversari americani attraverso sanzioni").

Ankara ha rifiutato di fare concessioni. Come precedentemente affermato da Erdogan, la Turchia prevede di completare lo schieramento degli S-400 e metterli in allerta da combattimento ad aprile.