Siria, morti 2 militari turchi dopo uno scontro con miliziani

Due militari turchi sono deceduti oggi in seguito ad uno scontro con miliziani di un gruppo terroristico, non leale alla Turchia, sull’autostrada M4 (Latakia-Aleppo), nel nord della Siria. Lo ha affermato il contrammiraglio Oleg Zhuravlev, capo del centro del Ministero della Difesa russo per la riconciliazione in Siria.