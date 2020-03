USA testano la loro nuova bomba nucleare a bordo di un cacciabombardiere - Foto

Il Tonopah Test Ground, noto anche come Area 52, ha ospitato una nuova manovra dell'aeronautica americana che ha testato le sue attrezzature militari all'avanguardia: la bomba nucleare B61-12 a bordo del caccia Strike F-15E Eagle.

Altri test sono stati precedentemente condotti con questo modello di arma usando il bombardiere strategico B-2 Spirit. Tali manovre, tuttavia, sono state condotte in segreto.

Questo non è il caso di quest'ultima manovra: infatti, questa volta il caccia è atterrato equipaggiato con le nuove armi alla base vicino a Las Vegas sotto l'occhio vigile di piloti provenienti da Germania, Spagna e Italia, come riportato dal portale The Drive.

I tre alleati della NATO si sono incontrati alla base militare per le manovre Red Flag, consistenti in esercitazioni di addestramento al combattimento aereo condotte dal 1975 alle basi di Nellis, in Nevada, e di Eielson, in Alaska.

Durante la sua esecuzione, il personale di volo americano e gli alleati nel paese prendono parte alle manovre, ciascuno della durata di due settimane.

​