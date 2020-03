Turchia giudica positivo primo pattugliamento congiunto con forze russe ad Idlib

Come precedentemente riferito dal ministero della Difesa russo, il percorso della prima pattuglia congiunta russo-turca ad Idlib ha dovuto essere ridotto per le provocazioni dei ribelli, che usavano i civili come scudi umani.

"La prima pattuglia congiunta turco-russa ad Idlib è stata completata grazie alle misure adottate a seguito del coordinamento tra i centri congiunti di Russia e Turchia per prevenire possibili provocazioni e danneggiare i civili nella regione", ha dichiarato il dicastero militare turco.

Il 5 marzo si erano svolti colloqui tra i presidenti di Russia e Turchia sullo sfondo dell'escalation nella provincia siriana di Idlib. A seguito dell'incontro Mosca e Ankara avevano adottato una dichiarazione congiunta. Le parti hanno riaffermato il loro impegno per il "formato Astana", annunciando l'introduzione del cessate il fuoco e il pattugliamento congiunto dell'autostrada M4.

Giovedì e venerdì si sono svolti i negoziati tra le delegazioni dei ministeri della Difesa di Russia e Turchia ad Ankara, dove di fatto è stata discussa l'attuazione pratica degli accordi tra i presidenti Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan.

A margine dei colloqui, il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha confermato che il pattugliamento militare congiunto sarebbe iniziato domenica 15 marzo. Ha inoltre fatto sapere che i colloqui si sono svolti in modo positivo e costruttivo.