La rivista americana National Interest ha definito il caccia russo Su-35 una vera minaccia per gli aerei americani.

L'articolo sottolinea che il Su-35 è un pericoloso avversario per i caccia principali dell’aviazione USA, l’F-15, l’F-18 e persino per l’F-35.

La testata evidenzia come principale vantaggio una manovrabilità significativamente superiore nei metodi di evasione rispetto a quasi tutti i caccia di quarta generazione esistenti.

Inoltre il Su-35 è equipaggiato con una pistola da 30 mm GS-30-1 con 150 proiettili e può trasportare fino a otto tonnellate di armi con 12 piloni alari, mentre il nuovo F-22 americano ne ha solo sette, riporta il National Interest.

Inoltre, il Su-35 è equipaggiato con armi moderne che gli consentono di tracciare fino a 30 obiettivi e di colpire fino a otto bersagli aerei contemporaneamente. L'aereo russo può vantare la presenza di un missile ipersonico nel suo arsenale.

Il caccia Su-35 super manovrabile è progettato per svolgere compiti di acquisizione e mantenimento della supremazia aerea, supporto aereo delle truppe in conflitti di qualsiasi portata, isolamento della zona di combattimento. Il velivolo è in grado di utilizzare tutte le armi tattiche "aria-aria", nonché "aria-terra".

L'autore dell'articolo osserva che a causa delle sue caratteristiche, il caccia russo è richiesto in molti altri paesi. Il Su-35 è già in servizio nell'Aeronautica cinese.

I potenziali acquirenti includono Indonesia, Turchia, Egitto, Algeria, India e Emirati Arabi Uniti.