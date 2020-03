In rete video del volo di 2 aerei antisommergibili russi Tu-142 tra Oceano Pacifico e Artico

Nelle immagini si può inoltre vedere anche il caccia MiG-31BM mentre scorta gli aerei antisommergibili.

Come precedentemente riportato dal ministero della Difesa russo, gli equipaggi dei Tu-142 hanno elaborato manovre di volo in zone prive di punti di riferimento ed azioni coordinate durante la missione in assenza del supporto della navigazione radio da terra.

Il dicastero militare russo ha sottolineato che il volo è stato effettuato in stretta conformità con le norme internazionali per l'utilizzo dello spazio aereo.