USA schierano bombardieri stealth B-2 in Europa

Gli Stati Uniti hanno dispiegato bombardieri stealth strategici B-2 Spirit in Europa, ha dichiarato il comando europeo degli Stati Uniti in un comunicato stampa.

I bombardieri, il cui numero non è stato specificato, lunedì sono arrivati ​​da una base aerea in Missouri nelle isole Azzorre portoghesi. Prenderanno parte a delle esercitazione. Durante il volo sull'Atlantico, i bombardieri hanno fatto rifornimento in volo con l'aiuto di un aereo cisterna Extender KC-10.

"Gli aerei opereranno in vari siti militari nell'area di responsabilità del comando europeo. Il trasferimento di bombardieri strategici offre ai membri dell'equipaggio l'opportunità di conoscere il teatro europeo e mostra il supporto di alleati e partner degli Stati Uniti", si legge nel comunicato.

Il B-2 Spirit è un bombardiere multi-ruolo in grado di sganciare bombe convenzionali e nucleari. Le sue caratteristiche stealth lo rendono difficile da rilevare con i tradizionali sistemi a infrarossi, acustici, elettromagnetici, visivi e radar, secondo l'Aeronautica.

Gli aerei stealth B-2 possono volare per circa 6.000 miglia nautiche (9.600 chilometri) senza rifornimento di carburante.