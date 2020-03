Paura coronavirus, soldati finlandesi dicono no ad esercitazioni Nato in Norvegia

Per la situazione a seguito della diffusione del coronavirus Covid-19, le forze armate finlandesi non prenderanno parte alle esercitazioni Nato "Cold Response 2020", la cui fase principale dovrebbe iniziare lunedì in Norvegia; lo hanno comunicato oggi i militari del Paese scandinavo.

Venerdì scorso si era saputo che circa 1.300 persone erano state messe in quarantena per le esercitazioni militari internazionali Cold Response 2020 in Norvegia a seguito della positività al coronavirus in uno dei partecipanti alle manovre.

"A seguito della situazione con il coronavirus in Norvegia, le forze di difesa hanno deciso di non partecipare alle esercitazioni Cold Response 2020. Tutti noi speriamo che vada bene a Schooll (la base in cui i militari sono in quarantena). Naturalmente è stata una delusione per la nostra brigata, ma è meglio prevenire che curare", si legge nel comunicato dei militari finlandesi.

Secondo i programmi, 400 militari finlandesi avrebbero dovuto prender parte alle esercitazioni, inclusi soldati del servizio di leva, militari professionisti e personale di manutenzione.

Le esercitazioni invernali della Nato Cold Response 2020 inizieranno in Norvegia lunedì con 16mila militari di 10 Paesi.

Positivo al coronavirus capo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano

Il generale Salvatore Farina, capo dello Stato Maggiore dell'Esercito, è risultato positivo al coronavirus ed è ora in autoisolamento nel suo alloggio.

Il generale Salvatore Farina ha maturato 20 anni di esperienza sia in campo italiano che interforze in ambito internazionale. Ha partecipato ad operazioni militari in Bosnia come Comandante di Battaglione Trasmissioni, ha comandato le forze NATO in Kosovo.

Dal febbraio 2016 a febbraio 2018 è stato comandante del NATO Joint Force Command di Brunssum in Olanda. Il primo italiano a ricevere un incarico "NATO 4 stars".