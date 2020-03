Nepal invita militari di Russia, Cina, India e USA a scalare l’Everest

"Il ministero della Difesa del Nepal ha mandato un invito al ministero della Difesa russo a scalare l'Everest insieme quest'anno. Penso che saranno d'accordo. Questo potrebbe succedere già a maggio. Da fine aprile a fine maggio è il periodo favorevole per scalare l'Everest. Altri mesi dell'anno non sono così adatti per questo", ha detto Ghimire.

"Ora attendiamo da parte dell'esercito russo una risposta all'invito, lo avevamo mandato un mese fa. Il nostro invito è un segno di amicizia", ha fatto notare l’ambasciatore.

Come riferito dal diplomatico, il ministero della Difesa del Nepal ha mandato l'invito a salire sull’Everest anche ad altri paesi.

"Abbiamo invitato anche i militari di India, Cina ed USA. Questa scalata sarà internazionale, e tra l’altro gratuita. Il nostro esercito si prenderà cura di tutte le spese", ha aggiunto Ghimire, precisando che la scalata di un gruppo di 20-25 persone costa oltre 50.000 dollari.

L’ambasciatore ha raccontato che per scalare l’Everest in media ci vuole un mese.

"Non è per niente facile. Si deve andare a piedi per due settimane, non c'è possibilità di correre, bisogna salire lentamente. 200, 300 o 500 metri al giorno, con delle pause di riposo. Nel caso di forte vento è vietato salire, è necessario attendere fino a quando smette di tirare", ha sottolineato il diplomatico.

Secondo l'ambasciatore nepalese, la maggior parte degli invitati sarà d'accordo. "Se i militari russi scaleranno l'Everest, diranno: "Guardate com'è bello il Nepal", sarà grandioso. Questo ispirerà gli altri", ha detto.

Il Monte Everest è situato nel sistema montuoso di Himalaya ed è il punto più alto della Terra. L’Everest è alto 8848 metri sul livello del mare.