Una guerra nucleare può essere "devastante" per gli USA anche in mancanza di second strike

In un articolo pubblicato su The Conversation, Joshua Pearce, professore di Scienza dei materiali e ingegneria presso la Michigan Technological University, ha messo in guardia sul fatto che una possibile guerra nucleare potrebbe rivelarsi "devastante per gli Stati Uniti, anche senza un second strike (capacità di uno stato di rispondere a un attacco nucleare con un attacco dello stesso tipo)".

L'autore ha fatto riferimento al suo studio, incentrato su "quanto sarebbe dannoso un attacco nucleare per la nazione che lo conduce".

In questo senso, ha esortato "ogni nazione disposta a usare le sue armi nucleari" per determinare "se ha la capacità di sopravvivere ai problemi di sua propria fabbricazione", compresi quelli legati al cosiddetto "inverno nucleare".

L'inverno nucleare è una sorta di prolungato effetto di raffreddamento climatico globale provocato da "attacchi multipli di armi nucleari che, provocando grandi incendi, emettono enormi quantità di fumo nell'atmosfera superiore bloccando la luce solare per anni", secondo Pearce.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, lo scienziato ha predetto una grave ricaduta annuale in uno scenario nel quale l'esercito americano usa 1.000 testate nucleari contro un avversario come la Russia o la Cina, e questi ultimi non sono disposti o sono incapacitati a condurre un second strike.

In base allo scenario, ha affermato Pearce, "gli Stati Uniti vedrebbero morire circa 140.000 americani, a causa degli incendi provocati dalle esplosioni nucleari, con catastrofi ambientali tali da ridurre produzione alimentare.

Ha aggiunto che "se gli Stati Uniti tentassero di incrementare le scorte alimentari come recentemente proposto e poi usassero 7000 testate nucleari, anche se tutto andasse per il verso giusto, almeno 5 milioni di americani morirebbero di fame".

Mosca avverte dell'aumento del rischio di guerra nucleare

Le sue osservazioni hanno seguito quelle del viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov, il quale l'anno scorso ha affermato che la situazione relativa alla stabilità strategica "continua a peggiorare" e che "esiste il rischio che scoppi una guerra nucleare, anche se le parti non hanno intenzione di avviare un conflitto nucleare”.

Ryabkov ha anche affermato che Washington sembra non voler collaborare con Mosca sul nuovo trattato strategico di riduzione delle armi (START).

"Le azioni dei nostri colleghi occidentali stanno diventando sempre più emotive e, a volte, piuttosto aggressive", ha aggiunto, aggiungendo che l'accordo "potrebbe benissimo diventare la prossima vittima della spinta degli Stati Uniti a liberarsi nel campo del controllo degli armamenti".

Il nuovo START è stato firmato tra Russia e Stati Uniti nell'aprile 2010, imponendo limiti al numero di lanciatori di missili nucleari di entrambi i paesi, missili balistici intercontinentali, bombardieri strategici e testate schierate. L'accordo scadrà nel 2021, ma esiste un'opzione per estenderlo fino al 2026.