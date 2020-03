Siria, capo del Pentagono esclude supporto aereo americano alla Turchia ad Idlib

Gli Stati Uniti non forniranno supporto aereo alla Turchia nella martoriata provincia siriana di Idlib, ha dichiarato il numero uno del Pentagono Mark Esper parlando oggi con i giornalisti a Washington.

All'esplicita domanda se l'assistenza americana includesse supporto aereo, Esper ha risposto laconicamente senza giri di parole "no".

"Vorrei aggiungere che gli Stati Uniti stanno cercando di fornire un maggiore aiuto umanitario alle persone in Siria. E' una cosa su cui ho avuto una conversazione con Mike Pompeo", ha detto Esper.

Il segretario alla Difesa ha inoltre confermato di aver parlato con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg della situazione in Siria e che l'Alleanza Atlantica è pronta a qualsiasi scenario.

Commentando la recente mossa di Ankara per aprire i suoi confini con l'Unione Europea, Esper ha affermato che si tratta di una decisione della Turchia.

Alla domanda sugli argomenti della telefonata con il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, Esper ha riassunto che il messaggio era che "i russi non sono sempre buoni partner".

Sempre nella giornata di oggi il capo di Stato Maggiore delle forze armate americane, il generale Mark Milley, ha dichiarato che "non ci sono dati chiari e inequivocabili su chi volasse e quali aerei" fossero coinvolti nell'attacco mortale contro le truppe turche ad Idlib la scorsa settimana.

Mosca ha sottolineato che gli aerei russi non erano in missione nella zona dove sono state attaccate le truppe turche. Allo stesso tempo il Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto ha fatto sapere che le forze turche sono state bombardate dalle forze governative siriane mentre reagivano ad un attacco subito dagli islamisti di al-Nusra, evidenziando che i soldati turchi si trovavano al di fuori della zona assegnata.