Rivista americana elenca i vantaggi del Su-35 rispetto all'F-15EX

Entrambi i caccia, il Su-35 e l'F-15EX, partecipano a una gara d'appalto per la fornitura di aeromobili dell'Aeronautica militare indiana. Gli autori dell'articolo ritengono che i velivoli americani abbiano una possibilità di vincere il tender, tuttavia credono che quello russo abbia più possibilità in quanto possiede alcuni vantaggi significativi.

Secondo gli esperti, l'F-15EX sviluppa una velocità superiore rispetto al Su-35S, Mach 2,5 contro Mach 2,25, ma l'aereo russo è avvantaggiato da un radar più potente, l'Irbis-E.

Inoltre, il Su-35 è equipaggiato con armi più moderne che gli consentono di tracciare fino a 30 obiettivi e di colpire fino a otto bersagli aerei contemporaneamente. Il velivolo americano, a differenza di quello russo, non può vantare la presenza di un missile ipersonico nel suo arsenale.

Il caccia Su-35 super manovrabile è progettato per svolgere compiti di acquisizione e mantenimento della supremazia aerea, supporto aereo delle truppe in conflitti di qualsiasi portata, isolamento della zona di combattimento. Il velivolo è in grado di utilizzare tutte le armi tattiche "aria-aria", nonché "aria-terra".

L'F-15EX è l'ultima versione del caccia bombardiere americano biposto F-15E Strike Eagle. L'aereo è armato con 22 missili aria-aria, avionica moderna e radar AESA. A gennaio, la US Air Force ha iniziato ad acquistare il primo lotto di queste macchine.