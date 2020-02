I progettisti del MiG-35 registrano brevetto per un sistema di atterraggio senza pilota

I più recenti caccia russi, i MiG-35, saranno in grado di atterrare senza pilota con una tecnologia all’avanguardia, comunica il servizio stampa della MiG Corporation (parte della United Aircraft Corporation).

"Gli ingegneri della società hanno ottenuto un brevetto per il sistema", ha detto il comunicato.

Il nuovo complesso digitale contiene una serie di sistemi innovativi, aumenta la sicurezza del pilotaggio in condizioni meteorologiche difficili, consente al pilota di entrare nella traiettoria di atterraggio in modalità automatica e in meno tempo, consente di continuare a ridurre la quota fino alla comparsa della visibilità.

Secondo il direttore generale della compagnia, Ilya Tarasenko, il sistema dovrebbe essere implementato su aerei moderni MiG, tra i quali il MiG-35 e il MiG-29M / M2.

"Il lavoro è già in corso. Una delle principali priorità dei nostri ingegneri è la sicurezza e la massima efficienza nell'uso degli aeromobili", ha affermato Tarasenko.

I vantaggi del nuovo sistema sono già stati confermati da test con valutazioni positive dei piloti, ad esempio nel MiG.

Il MiG-35

Il MiG-35 è un caccia russo multiruolo di generazione 4++ le cui caratteristiche si avvicinano molto alla quinta generazione ed è il prodotto dei miglioramenti dei predecessori MiG-29K/KUB e MiG-29K/M2. Il caccia è finalizzato alla conquista del dominio in aria e all’esecuzione di attacchi diretti a bersagli sulla terraferma e in mare.

I test di volo del Mig-35 sono iniziati il 26 gennaio 2017.