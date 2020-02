Non ci sono più quei bei fucili mitragliatori di una volta! La Kalashnikov testa lo Shpagin - Video

Questa volta alla Kalashnikov hanno voluto provare a distruggere un fucile mitragliatore sovietico della Seconda Guerra Mondiale, il mitico PPSh-4... ma non ci sono riusciti!

Il moderno AK-74M aveva sparato 587 colpi in rapida sequenza ma alla fine erano riusciti a ‘squagliarlo’. Quanto potrebbe sparare un vecchio PPSh-41, di quelli con i quali ci hanno vinto la guerra, si sono chiesti i collaudatori della Kalashnikov?

Il canale YouTube ‘Distruttori di armi’, ideato dalla Kalashnikov da un’idea dei suoi collaudatori, è a quanto pare molto seguito in Russia (ma forse anche più all’estero). Il nuovo video, caricato l’altro ieri, ha già fatto circa 300mila visualizzazioni. D’altra parte questa volta la scelta è caduta su di un’arma storica. A chi non sarebbe piaciuto rivedere il vecchio, caro, PPSh-41, impegnato in uno stress test moderno?

Il PPSh-41

PPSh-41, traslitterato il Pistolet-Pulemët Shpagina del 1941 che prende il nome dal suo progettista Georgy Shpagin, conosciuto più semplicemente come Shpagin. Una delle armi più usate di tutto il secondo conflitto mondiale. Più di 6 milioni di esemplari costruiti per contrastare i nazisti. Poteva montare sia caricatori bifilari che a tamburo. Rimase in uso fino agli anni settanta e fu protagonista anche nella Guerra di Corea e del Vietnam (tra i Vietcong naturalmente). Insomma un pezzo di Storia.

I test Kalashnikov

Ma come si è comportata questa vecchia gloria sottoposta allo stress test di un collaudatore moderno abituato con i moderni mitragliatori? Date un’occhiata voi stessi, il collaudatore parla russo, ma il PPSh-41 parla una lingua universale.

913 colpi erano riusciti a preparare per fare la prova, in tutti i vecchi caricatori che erano riusciti a rimediare, e 913 colpi lo Shpagin ha sparato.

Verso la fine dei caricatori si è inceppato, sì, ma poi il collaudatore ha verificato trattarsi di un problema al caricatore, non al fucile. Per il resto intatto. Certamente, riconoscono gli autori del video, non è un’arma con l’ergonomia, la leggerezza, rapidità, potenza e la precisione di un’arma moderna... ma 913 colpi di fila sono 913 colpi di fila!

Niente fuco, niente fumo, nessuna parte si è fusa, potrebbe continuare a sparare. Se solo si riuscissero a trovare altri caricatori.