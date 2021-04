Carosello infinito: escono soldati ed entrano soldati

Il Dipartimento della Difesa statunitense sta preparando l'invio di circa 650 soldati in Afghanistan nei prossimi giorni per proteggere le truppe americane durante il ritiro dal Paese, riporta la Cnn con riferimento a fonti nel Pentagono.

In precedenza l'Associated Press aveva riferito, citando una fonte nel Dipartimento della Difesa, che le forze armate statunitensi in Afghanistan avevano iniziato a prepararsi per l'inizio del ritiro. Il generale Scott Miller, comandante degli Stati Uniti e delle forze Nato in Afghanistan, ha detto in seguito che l'alleanza e gli Stati Uniti avevano iniziato a ritirare i propri uomini da alcune basi in Afghanistan.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha approvato l'invio dei militari per il ritiro sicuro delle truppe americane la scorsa settimana, secondo la Cnn. I soldati del 75° Reggimento Ranger dovrebbero arrivare in Afghanistan secondo quanto atteso. Oltre ai militari, arriveranno nel Paese dell'Asia centrale gli aerei necessari per il trasporto di uomini e mezzi ed i velivoli di supporto AC-130 per prevenire possibili attacchi.

Funzionari del Pentagono rimasti nell'anonimato hanno detto al canale che i ranger potrebbero affrontare diversi rischi quando giungeranno nelle zone remote nel sud e nell'est dell'Afghanistan, da dove le truppe americane probabilmente se ne andranno prima.

In precedenza il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che il segretario della Difesa degli Stati Uniti aveva approvato la continua presenza della portaerei Eisenhower e dei bombardieri B-52 nella regione. L'amministrazione statunitense ha annunciato in precedenza che avrebbe iniziato e completato il ritiro delle truppe dall'Afghanistan rispettivamente entro il 1° maggio ed entro l'11 settembre. Si afferma che il ritiro avverrà in pieno coordinamento con gli alleati.

In Afghanistan è in corso un conflitto tra le forze governative ed i talebani, che hanno conquistato ampie zone di territorio nelle aree rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. Le forze nazionali di difesa e sicurezza conducono operazioni congiunte di lotta al terrorismo in tutto il Paese. Nella capitale del Qatar il 12 settembre 2020 sono iniziati i colloqui di pace tra il governo afghano ed i talebani.