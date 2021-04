Il chiodo fisso degli USA

Giovedì 22 aprile, il vice inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria David Brownstein ha incontrato i rappresentanti dell'Amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est.

Le parti hanno discusso della legge marziale nella regione, del sostegno degli Stati Uniti alle formazioni politiche curde e della lotta alla pandemia del coronavirus sul territorio dell'Amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est.

L'Amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la dichiarazione di David Brownstein, in cui ha affermato: "Prestiamo particolare attenzione alla situazione politica generale nella Siria settentrionale e orientale, nonché alle prospettive per la risoluzione della crisi siriana e all'importanza di coinvolgere i rappresentanti dell'Amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est in qualsiasi processo di negoziazione nel paese".

Brownstein ha sottolineato che Washington sta per adottare misure di aiuto a sostegno dell'economia dell'Amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est.

La situazione in Siria

Nel 2020 la situazione in Siria si è stabilizzata, ma rimane esplosiva: infatti, permangono le tensioni nel nord-est del Paese in cui continuano gli scontri tra i curdi e le truppe pro-turche e dove si acuiscono criticità di natura socio-economica e umanitaria.

Dal 2014 le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti sono nel Paese arabo con l'obiettivo dichiarato di sconfiggere i terroristi dell'Isis* e rovesciare il presidente Bashar Assad.

Gli Stati Uniti non sono mai stati invitati in Siria dal governo locale e il dislocamento delle loro truppe non è stato autorizzato dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu. La leadership siriana ha più volte affermato che la presenza statunitense nel Paese è illegale e viola la sovranità della Siria.

*movimento estremista e terroristico bandito in Russia e molti altri Paesi