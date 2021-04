Un trizio così carino

Il 13 aprile l'Agenzia giapponese per la ricostruzione ha pubblicato un video e un poster che promuovono la sicurezza dell'acqua contenente trizio dalla centrale nucleare di Fukushima-1 da scaricare in mare. L'isotopo radioattivo è rappresentato ovunque come un personaggio molto carino.

Lo scopo dell'Agenzia per la ricostruzione è informare i cittadini sul tipo di acqua che verrà scaricata in mare dalla centrale nucleare di Fukkushima-1. Si tratta di acqua con contenuto di trizio, trattata secondo il metodo "ALPS". Gli appelli dell'Agenzia recitano: "Il trizio ci circonda ovunque", "Non c'è paura che il trizio abbia effetti nocivi sulla salute", "E' già stato fatto in tutto il mondo".

D'altra parte si sono levate critiche anche per il fatto che il trizio radioattivo fosse presentato sotto forma di un simpatico personaggio. La notizia si è diffusa rapidamente sui social di tutto il mondo, con molti che si sono lamentati del fatto che il trizio fosse stato trasformato in una sorta di "talismano".

Nella conferenza stampa di mercoledì 14 aprile, il segretario generale del governo giapponese Kato ha dichiarato:

"non posso fare una dichiarazione generale perché non so come, nella sostanza e nella forma, avvenga il processo di scarico dell'acqua da una centrale nucleare in mare. Posso dire che il governo è pronto a prendere misure per sopprimere le voci e ottenere una comprensione pubblica delle sue azioni. Nel nostro lavoro terremo conto del fatto che le persone del Giappone e i residenti locali hanno punti di vista molto diversi su questo problema".

Il 13 aprile il governo giapponese ha preso ufficialmente la decisione di scaricare l'acqua della centrale nucleare di Fukushima-1 in mare. Secondo il governo nipponico, l'acqua scaricata viene purificata dalle sostanze radioattive.

Le opinioni su questa decisione del governo nella società giapponese divergono: ci sono sia sostenitori che oppositori di questo progetto.

Ieri il ministero degli Esteri russo aveva espresso preoccupazione per i piani di Tokyo di scaricare nell'oceano l'acqua dell'impianto nucleare di Fukushima.