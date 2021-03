Baratto alla venezuelana

“Abbiamo due metodi per ottenere i vaccini: attraverso il meccanismo Covax: con i soldi che ci sono stati rubati e con il Piano Petrolio per Vaccini. Il Venezuela ha dignità e ha le risorse per garantire la salute del popolo venezuelano!”, ha aggiunto il capo dello stato.

"Il Venezuela ha le navi petrolifere e ha i clienti che acquisterebbero il nostro petrolio", ha riferito Maduro in onda su un canale televisivo venezuelano. "Noi siamo pronti e preparati a realizzare questo scambio petrolio per i vaccini, ma non supplicheremo nessuno", ha annunciato il leader venezuelano.

Il programma Covax è un'iniziativa globale sui vaccini gestita da una coalizione che include la Vaccine Alliance nota come Gavi e l'OMS. Il programma mira a superare il gap tra Paesi poveri e Paesi ricchi nelle vaccinazioni ed evitare una iniqua distribuzione dei vaccini a livello mondiale. I Paesi in via di sviluppo, infatti, rischiano di restare esclusi nella corsa al vaccino contro il Covid-19 perché non possono competere con le nazioni con un Pil più elevato.

Il programma è finanziato dalle donazioni di governi, istituzioni multilaterali e fondazioni.