Medici in soccorso della Patria

La festa è nata in URSS, questo giorno, ogni anno, veniva celebrata la festa dell'esercito sovietico e della marina militare.

In questo giorno i russi, come regola generale, onorano coloro che hanno servito o servono nei ranghi delle forze Armate, ma la data è diventata l'occasione di augurio per tutti gli uomini.

L'anno scorso con la pandemia del coronavirus in corso molti medici e gli operatori sanitari hanno peso la vita combattendo contro il nuovo virus. Sono loro che oggi cercano di difendere la patria in prima linea.

Nonostante la vaccinazione di massa in corso ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 11.823. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 4.189.153, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione. Sono 365.762 i casi attivi attualmente sotto osservazione. Di questi 68.287 si trovano nella capitale. Mosca ieri ha registrato 49 decessi e 1.198 nuovi casi di contagio.