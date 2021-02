Stretta di mano a tre

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato oggi che Washington deve smetterla di dare sostegno ai "terroristi" curdi, accusando gli Stati Uniti di essere "dietro i combattenti curdi che hanno ucciso i militari turchi in Iraq".

"Non stavate con terroristi? Non stavate con il Pkk e le Ypg?", ha chiesto Erdogan alla Casa Bianca durante il congresso del suo Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Akp), in riferimento alle forze curde siriane Ypg, che considera un appendice del Partito dei Lavoratori del Kurdistan.