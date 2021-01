Trump cancellato

Joe Biden è sulla buona strada per superare Donald Trump in quanto a numero di ordini esecutivi emessi nelle prime settimane in carica.

A poche ore dal giuramento al Campidoglio, Joe Biden segna concretamente il cambio di passo dall’amministrazione precedente con la firma di 17 ordini esecutivi che cancellano con un colpo di spugna le politiche di Donald Trump a partire da immigrazione, cambiamento climatico, uguaglianza razziale e Covid.

Lo riferisce una nota dello staff di Biden che, si legge, "agirà non solo per contrastare i danni più gravi inflitti dall'amministrazione Trump ma anche per iniziare a far andare avanti il Paese".

Biden continua con questo ritmo nella sua seconda settimana da presidente.