Felice anno nuovo 2021!

Il Capodanno in Italia tra limitazioni agli spostamenti e coprifuoco, sono molti i cittadini e i comitati di quartiere che si organizzano con eventi a distanza per ricordare chi non c'è più. Come vivranno il Capodanno in Italia, gli italiani chiusi in casa con il coprifuoco che scatterà dalle ore 22.00 e che durerà fino alle 7 del mattino dell’1 gennaio?

Le iniziative indipendenti e a distanza organizzate via social si moltiplicano e molte sono destinate a lasciare il segno, come l’iniziativa dei Quartieri Spagnoli di Napoli che invita i residenti ad accendere una candela sulla finestra e a spegnere la luce della stanza. Un segno per ricordare i 73.029 morti accertati fatti da questa pandemia solo in Italia.

Capodanno 2021 dal balcone di casa, l'iniziativa del condominio nel quartiere della Garbatella a Roma che piace ai condomini. Tutti in pigiama a salutare l'anno della rinascita.

“Si invitano i signori condomini al veglione di Capodanno, che si terrà rigorosamente nel proprio appartamento. Troviamoci alle ore 00:00, provvisti di spumante, sul proprio terrazzo per brindare al nuovo anno. Verranno distribuite, gratuitamente, delle lanterne da accendere e far volare in cielo con la speranza di uno spiraglio di luce in quest’anno che verrà. Si ringrazia in anticipo per la partecipazione. Si richiede, facoltativo, l’abito da sera… il pigiama!!!”

Questa l’iniziativa per il Capodanno 2021 di un condominio della Garbatella a Roma, iniziativa ripresa dal Roma Today e fatta conoscere a tutti.

In giro per l’Italia si moltiplicano, invece, iniziative dei commercianti, di semplici cittadini e di comitati di quartiere che si stanno organizzando per lanciare palloncini bianchi dal balcone o dal terrazzo di casa, sempre in segno di omaggio ai deceduti e come segno di vicinanza agli operatori sanitari.