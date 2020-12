Buon Natale da Sputnik Italia!

Sputnik Italia vi augura Buon Natale con la speranza che tutti i disastri del 2020 terminino con il concludersi dell’anno. Vogliamo ricordare però le regole che entrano in vigore oggi e coinvolgeranno tutto il territorio nazionale italiano fino al prossimo 6 gennaio.

Vi auguriamo Buon Natale e preghiamo di ricordare che la festa di quest’anno deve essere organizzata in modo sicuro secondo le regole anti-contagio imposte dal Governo.

Come previsto dal Dpcm, nei giorni festivi e prefestivi sarà necessario comprovare e giustificare qualsiasi spostamento attraverso il modulo di autocertificazione da compilare e presentare agli agenti che effettuano i controlli.

A partire da oggi 24 dicembre fino al 6 gennaio in tutta l'Italia scattano le nuove normative previste dal Dpcm natalizio, che di fatto trasformano tutto il territorio nazionale in zona rossa.Per quanto riguarda gli spostamenti , essi saranno vietati ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro o gravi urgenze legate a motivi di salute e altre necessità, o per il ritorno al proprio domicilio e alla propria abitazione.

Chiusi, sia durante i giorni festivi che quelli prefestivi, tutti i servizi di ristorazione: bar, gelaterie, pasticcierie e ristoranti. Consentita invece l'apertura per la vendita da asporto tra le 5 e le 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario.

Comunque speriamo che le restrizioni anti-Covid non vi guastino la festa e possiate godervi la serata natalizia insieme alla vostra famiglia e ai vostri cari osservando però tutte le regole necessarie a conservare il dono più importante in questa situazione - la salute. Tanti auguri dalla redazione di Sputnik Italia!