Mass media VS Sputnik V

Sia il ministero della Difesa russo che il Cremlino hanno segnalato il finanziamento occidentale per la campagna di disinformazione contro il vaccino russo anti-covid Sputnik V.

"Sappiamo nel dettaglio quali fondi e risorse sono stati pagati dall'estero per screditare il vaccino Sputnik V nel mondo e in Russia", lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konachenkov, durante una conferenza stampa venerdì 11 dicembre.

Il vaccino russo Sputnik V

La Russia ha registrato il primo vaccino contro il coronavirus al mondo, lo Sputnik V, sviluppato dal Centro Gamaleya, l'11 agosto. Il vaccino è stato registrato dopo che due fasi di test di successo hanno dimostrato che era in grado di garantire l'immunità contro il virus in tutti i volontari coinvolti nei test. Attualmente, la Russia sta conducendo studi clinici post-registrazione del farmaco, coinvolgendo oltre 42.000 persone in Russia e in tutto il mondo.

Il Direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, aveva precedentemente rivelato che il fondo ha già ricevuto richieste da 27 paesi per Sputnik V.