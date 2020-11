Addio a Diego Maradona

Secondo appassionati, giornalisti e tifosi, Maradona è stato il più grande calciatore di sempre. Non il più vincente, di sicuro il più amato tanto in Argentina, quanto nel resto del mondo, Napoli in testa.

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha proposto di cambiare il nome dello stadio San Paolo e dedicarlo a Diego Armando Maradona.

Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha proclamato tre giorni di lutto nazionale.