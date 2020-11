Laboratorio di democrazia sperimentale

"Registriamo queste cose, registriamo come certi rappresentanti del governo americano, del Dipartimento di Stato, parlano con i loro partner, quali tesi provocatorie pongono per creare divisioni e discordia nella nostra cooperazione", ha detto Naryshkin.

Il capo dell'SVR ha aggiunto che la crisi socio-politica è peggiorata in Occidente. In questo contesto, come osservato da Naryshkin, i Paesi occidentali stanno cercando di portare discordia nel lavoro di organizzazioni di integrazione come l'Unione economica eurasiatica, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) e l'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO).