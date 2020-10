Niente più colpi in canna

Nel corso di una conferenza-stampa tenutasi presso la Casa Bianca il segretario alla sicurezza nazionale di Donald Trump Robert O'Brien ha ripetuto le solite accuse contro la Russia e l'Iran sulla presunta ingerenza nelle elezioni americani.

I giornalisti hanno fatto varie domande per cercare di chiarire se il Governo degli USA pianifica di imporre le nuove sanzioni contro i paesi sopraelencati, ma O'Brien ha risposto che per Washington diventa sempre più difficile trovare le ragioni per imporre nuove restrizioni in quanto gli USA hanno già esaurito tutte le opportunità per le sanzioni, avendone imposte già troppe.