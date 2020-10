"L'Adieu" del Qatar ai prodotti francesi

I negozi e i ristoranti del Qatar, compreso il gigante nazionale della vendita al dettaglio Al Meera, hanno annunciato il boicottaggio dei prodotti francesi in risposta ai recenti commenti sull’Islam del presidente francese Emmanuel Macron. A inizio ottobre, Macron aveva promesso di combattere contro il “separatismo islamico”, un fenomeno che, secondo il Presidente francese, rischiava di prendere il controllo in alcune comunità musulmane in Francia.

Gli appelli al boicottaggio sono giunti dopo che la questione del terrorismo islamista ha guadagnato nuovo slancio in Francia: il presidente Emmanuel Macron ha recentemente condannato il raccapricciante omicidio dell'insegnante di storia Samuel Paty in un sobborgo di Parigi da parte di un 18enne di origine cecena dopo che il docente aveva mostrato alcune vignette satiriche su Maometto ai propri studenti durante una lezione sulla libertà di parola e di coscienza.