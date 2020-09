Che cosa è andato a fare davvero Pompeo in Grecia

Il vero motivo del viaggio del segretario di stato USA in Grecia al di là delle dichiarazioni di facciata alla stampa.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato all'agenzia di stampa di Atene AMNA che il crescente interesse degli Stati Uniti verso la Grecia settentrionale è legato alla sua importanza geostrategica e alla diversificazione energetica dell'Europa, siccome l'obiettivo della politica del presidente Donald Trump per l'Europa è quello di renderla indipendente dalla Russia e Gazprom.

Mike Pompeo è in Grecia per una visita di due giorni. Ha iniziato il suo viaggio a Salonicco, con un gesto che molti media greci hanno definito "simbolico" riferendosi ai progetti dell'USA di partecipare alla privatizzazione del porto di Alexandropoli e alla creazione di una base militare americana in questa regione secondo un nuovo accordo tra Grecia e Stati Uniti.

Nessun segretario di stato americano prima d'ora aveva visitato Salonicco.