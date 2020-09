Nella città di Bouznika sono giunti i rappresentanti delle parti in conflitto, quella del Parlamento libico, con sede a Tobruk, nell’est, e l’Alto Consiglio di Stato, con sede a Tripoli, che è la Camera alta del parlamento libico in virtù dell’accordo di Skhirat del dicembre 2015. Entrambe le delegazioni hanno cercato di consolidare il cessate-il-fuoco e di rilanciare il dialogo.

Le Nazioni Unite hanno accolto con favore il "ruolo costruttivo" del Marocco che dall'inizio della crisi libica ha contribuito agli sforzi volti a raggiungere una risoluzione pacifica del conflitto in Libia.

Dai negoziati in Marocco sono arrivati segnali incoraggianti sul futuro della Libia, ma mancano ancora i provvedimenti concreti. Per cementare la tregua Sarraj-Saleh bisogna superare alcuni scogli come la smilitarizzazione di Sirte-Jufra e lo sblocco del petrolio.