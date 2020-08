Sento qualcosa che mi trattiene

In precedenza il presidente Donald Trump aveva affermato che, per suo incarico, il segretario di Stato americano Mike Pompeo, si recherà all'ONU per avvisare l'organizzazione sull'inizio della procedura per il ripristino delle sanzioni anti-iraniane ai sensi della risoluzione 2231. Ad avviso di Washington, le sanzioni dovrebbero in vigore 30 giorni dopo l'avviso ufficiale all'ONU.

"Prendiamo atto dell'opinione di 13 dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu al riguardo e siamo fermamente convinti che il Consiglio di Sicurezza non possa compiere ulteriori passi (per soddisfare la richiesta degli Stati Uniti)", ha detto la rappresentante permanente della Francia all'ONU, Anne Gueguen.