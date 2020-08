Pensavi al 'barile', prendi il 'bidone'

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l'intervento degli Stati Uniti in Medio Oriente il più grande errore nella storia degli Stati Uniti.

"Abbiamo eliminato l'Isis, il 100% di questo Califfato, abbiamo eliminato Soleimani, al-Baghdadi. Ho fatto molte cose che non hanno fatto gli altri presidenti. Non avrebbero mai dovuto venire in Medio Oriente. La decisione di andare in Medio Oriente e di intromettercisi è stato il più grande errore della storia del nostro Paese", ha dichiarato Trump in un'intervista a Axios.