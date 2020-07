Il segreto del nostro club? La democrazia!

"Non possiamo affrontare questa sfida da soli. Le Nazioni Unite, la Nato, il G7, il G20, il nostro potere economico, diplomatico e militare combinato sono certamente sufficienti per far fronte a questa sfida se sfruttati chiaramente e coraggiosamente", ha detto Pompeo intervenendo in California.

Ha avvertito che "se il mondo libero non cambia la Cina comunista, la Cina comunista ci cambierà".

Il segretario ha aggiunto che ora "non si può tornare alle pratiche passate solo perché comode o convenienti". "Forse è il momento di un nuovo gruppo di persone affini, una nuova alleanza di democrazie. Abbiamo gli strumenti. Ora ci vuole volontà", ha concluso Pompeo.