Salto sul 'Trumpolino'

La nave cisterna "Fortune", battente bandiera iraniana, dopo aver attraversato l'oceano sfidando il blocco imposto dagli Usa è giunta a destinazione in Venezuela.

​In seguito agli avvertimenti ricevuti dagli Usa e al timore che la presenza della flotta della Us Navy nel Mar dei Caraibi potesse interferire con la rotta della nave cisterna, il governo bolivariano ha inviato alcuni mezzi militari per scortare senza incidenti di sorta la Fortune sino al porto venezuelano. Nei giorni scorsi Teheran aveva più volte avvisato Washington che qualsiasi problema creato alle cinque navi sarebbe diventato un problema per gli USA.