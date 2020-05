Boia non molla!

Il Consiglio giudiziario supremo dell'Arabia Saudita ha abolito ufficialmente le punizioni corporali per vari crimini, secondo quanto annunciato martedì dal ministero della giustizia del regno, riporta il canale televisivo Al Arabiya.

In particolare, come affermato nella dichiarazione generale dell'agenzia, "la fustigazione per sarà commutata in prigione o una multa, o entrambi". Il ministero ha affermato che il tribunale deciderà autonomamente su ciascuno di questi casi e si esprimerà di conseguenza.