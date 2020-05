Instagram ha bloccato il messaggio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro in quanto conteneva informazioni false sulla pandemia di coronavirus.

Il leader brasiliano, in una delle sue ultime stories, ha dichiarato che il numero di morti per malattie respiratorie da marzo a maggio a Ceará è diminuito rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia Instagram ha bloccato il messaggio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro in quanto conteneva informazioni false sulla pandemia di coronavirus.

"Gli esperti di verifica dei fatti confermano che ciò non è vero, le dichiarazioni chiave in questo messaggio sono inaccurate", afferma l'avvertimento del servizio che accompagna il post bloccato. Secondo Instagram, la mortalità in Ceará durante la pandemia è aumentata del 33%.

Nelle ultime settimane, i social network Facebook e Twitter hanno anche eliminato altri post di Bolsonaro, che è un sostenitore della revoca anticipata delle misure restrittive imposte a causa della diffusione del coronavirus.