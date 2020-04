La gravità della legge di gravità

Per la prima volta, dal 1999, il prezzo dei futures sul petrolio WTI di maggio è sceso a 13,48 dollari al barile. Allo stesso tempo, secondo i dati di trading alle 13:25 (ora locale di Mosca), il prezzo dei futures di giugno per la miscela di Brent del Mare del Nord è sceso del 3,6% a 27,09 dollari al barile, ed i futures di giugno per il petrolio WTI sono crollati dell ' 8,35% a 22,94 dollari.