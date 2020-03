È la fine della globalizzazione?

Il fenomeno della de-globalizzazione non è nuovo, ma il Coronavirus di fatto ha paralizzato la circolazione delle merci e delle persone, segnando così probabilmente l’ultimo capitolo della globalizzazione come l’abbiamo conosciuta. Come cambierà il paradigma politico dopo il Coronavirus? Quali scenari si intravedono all’orizzonte? Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Marco Gervasoni, professore di storia contemporanea all’università degli Studi del Molise, co-autore di “Coronavirus. La fine della globalizzazione”.

"Il Coronavirus dimostra la debolezza del liberalismo, che sembra funzionare solo nei momenti di pace e di benessere".