L’Unione Europea non approva il fatto che gli Stati Uniti pongano il divieto di viaggiare negli USA alle persone provenienti dall' Europa, in quanto questa decisione è stata presa unilateralmente e senza consultazioni.

Il presidente americano Donald Trump nel contesto della diffusione del Coronavirus ha annunciato il “travel ban” per i viaggi dall'Europa in USA che entra in vigore dal 13 marzo e durerà 30 giorni.