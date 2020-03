Auguri di pronta guarigione

Il premier Conte ha annunciato nuove restrizioni per contenere la diffusione dell'epidemia di Covid-19. Stop a bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti.

In seguito all'aumento dei contagi e alla dichiarazione ufficiale dell'Oms che ieri ha proclamato lo stato di pandemia, il premier Conte ha chiesto agli italiani di "fare un passo in più" e accettare ulteriori imposizioni e restrizioni alla propria libertà personale per contenere o rallentare i contagi.

Come misura aggiuntiva al decreto "Io resto a casa" dell'8 marzo, il Governo ha deciso la chiusura di tutte le attività commerciali, bar, ristoranti, pub, parrucchieri, centri estetici e tutte quelle attività e servizi ritenuti non indispensabili.