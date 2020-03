Loop elettorale

"Le persone si sono stufate dei casi di corruzione in cui compare Bibi, ma questa non è l'unica ragione per cui ho votato per Gantz. Credo che il nostro leader non possa essere un premier part-time, dividendo il tempo tra capo del governo ed altri lavori", ha detto un 38enne residente a Yokneam-Ilit Yafit, riferendosi a una serie di incarichi ministeriali che Netanyahu ha ricoperto prima di dover dimettersi per le accuse di corruzione.

Tuttavia ora deve dividere il suo tempo tra l'impegno di governo e la difesa nelle aule di tribunale.

Il premier si è detto convinto che questa tornata elettorale porrà finalmente un termine all'instabilità vissuta nel Paese nell'ultimo anno, consegnando nelle sue mani una maggioranza solida e duratura, dopo che le elezioni tenutesi rispettivamente ad aprile e a settembre 2019 avevano portato ad uno stallo durato quasi un anno.