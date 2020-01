Piano del cactus

La Palestina potrebbe rifiutare il piano americano della soluzione per il Medio Oriente, noto come “l’affare del secolo”, se questo violasse la legislazione internazionale, ha affermato Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente Mahmud Abbas (Abu Mazen).

In precedenza, il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato che avrebbe reso noto il piano della soluzione per il Medio Oriente entro il 28 gennaio, data per la quale è programmato un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.