La Casa Bianca prevede di inasprire le regole per il rilascio di visti alle donne straniere che si recano negli Stati Uniti appositamente per far nascere i propri figli, che grazie allo Ius Soli ricevono automaticamente la cittadinanza americana.

La cittadinanza per diritto di nascita è garantita dal 14° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha definito lo Ius Soli "francamente ridicolo".