Trump ha perso la scena

L'emittente canadese CBC ha confermato di aver tagliato una scena del film Mamma, ho perso l'aereo 2, nella quale compariva il futuro presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump.

Chuck Thompson, in rappresentanza del canale in questione, ha spiegato che in realtà l'eliminazione di Trump dalla sequenza non è collegata, come ipotizzato da alcuni media, alle relazioni non proprio idilliace del Tycoon con il primo ministro canadese Justin Trudeau e che in realtà la scena era già stata ritoccata cinque anni fa.

"Come spesso succede con i film che vengono adattati per la TV, la durata di Mamma ho perso l'aereo 2 è stata accorciata. La scena con Donald Trump, così come alcune altre, sono state eliminate in quanto non costituivano il fulcro della trama", ha spiegato Thompson.

Immediata la reazione dell'inquilino della Casa Bianca che ha detto la sua sull'episodio, scherzandoci su a mezzo Twitter:

"Il film ora non sarà più lo stesso! (Scherzo)", si legge nel Tweet.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 декабря 2019 г.

​Il presidente ha dato poi corda, seppur ironicamente, alle voci di un presunto contrasto con Trudeau:

"Penso che a Justin T (Trudeau, ndr) non piaccia che voglia farlo pagare per la NATO e per il commercio!", ha scherzato Trump.